Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendieb in Einkaufsmarkt unterwegs

Wallhalben (ots)

Am Freitag dem 03. Mai 2019 wurde eine 58-jährige Frau offenbar Opfer eines Taschendiebes. Die Frau war in einem Einkaufsmarkt in Wallhalben unterwegs und trug ihre Einkaufstasche immer bei sich am Körper. Trotzdem gelang es dem unbekannten Täter der Frau ihren Geldbeutel aus der Tasche zu entwenden. Neben Bargeld wurde der Frau auch ihre EC-Karte gestohlen. Täterhinweise oder Hinweise über verdächtige Personen sollten an die Polizei in Waldfischbach-Burgalben übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell