POL-FR: Sexau: Brand einer Scheune - Kripo geht dem Verdacht der Brandstiftung nach - Zeugenaufruf

Beim Brand einer Scheune in Sexau (Reichenbächle) entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei geht dem Verdacht der Brandstiftung nach.

Am Montag, 04.07.2019, wurde um kurz nach 8 Uhr Rauch aus dem Bereich Reichenbächle gemeldet. Es handelte sich um eine an ein Wohnhaus angrenzende Scheune. Dem Eigentümer gelang es, verschiedene landwirtschaftliche Gerätschaften aus der betroffenen Tenne in Sicherheit zu bringen. Der Brand konnte rasch durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Ursache des Feuers ist noch nicht geklärt. Es könnte eine Brandstiftung vorliegen. Ein Zusammenhang mit der derzeitigen Brandserie im Bereich Herbolzheim wird geprüft; es liegen bislang jedoch keine Anhaltspunkte dafür vor.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat am Montagvormittag, 04.07.2019, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Sexau, Reichenbächle, beobachtet? Hinweise nimmt die Kripo Freiburg rund um die Uhr entgegen (0761 882-5777).

