Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Lörrach/Grenzach-Wyhlen: Zeugen nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gesucht - nachträgliche Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen bittet einen möglichen relevanten Zeugen eines Verkehrsunfalls vom 30. März 2019, sich zu melden.

Bereits am Samstag, 30.03.2019, gegen 19:40 Uhr, ereignete sich auf der K6332 zwischen Inzlingen und Rührberg ein Verkehrsunfall, an welchem ein Traktorfahrer und sowie ein 31-jähriger Motorradfahrer mit Sozia beteiligt waren. Der Traktorfahrer, welcher ein landwirtschaftliches Arbeitsgerät angebaut hatte, fuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand von Inzlingen Richtung Rührberg und soll dann nach rechts in den Fuchshaldeweg eingebogen sein. Sein Arbeitsgerät schwenkte aus, weshalb der Motorradfahrer stark abbremsen musste und stürzte. Der Fahrer und seine 27-jährige Sozia wurden hierbei verletzt.

Der Traktorfahrer entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei konnte einen 22-jährigen ermitteln, der mutmaßlich dieser Traktorfahrer gewesen sein könnte. Er streitet eine Beteiligung ab, weshalb ein wichtiger Zeuge gesucht wird. Und zwar ein Mann im Alter von Mitte 40 - Mitte 50, der mit dem Warndreieck in der Hand mit einem Traktorfahrer gesprochen haben soll. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen bittet diesen, sich unter der Telefonnummer: 07624 9890-0 zu melden.

