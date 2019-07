Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen - Kleinstunfall mit unklarem Ablauf

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr kam es in der Straße Am Sportfeld Höhe Schwimmbad zu einem kleineren Unfall, bei welchem die Sachlage nicht ganz klar war. Ein Pkw hielt zunächst verkehrsbedingt vor einem Betonpoller, da Gegenverkehr nahte. Da er zu weit in der Fahrbahnmitte anhielt, konnte der Gegenverkehr nicht passieren. Der Pkw-Fahrer entschied sich daraufhin zurückzusetzen, wo er mit dem dahinter wartenden Pkw kollidierte. Der Pkw-Fahrer selbst gab an, dass er gestanden sei, der andere sei ihm aufgefahren. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Emmendingen, Tel.: 07641 582 -0 zu melden.

