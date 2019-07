Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Zigarettendiebe flüchten - Polizei ermittelt wegen räuberischem Diebstahl - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Insgesamt fünf Personen, vier Männer und eine Frau, dürften an einem Zigarettendiebstahl am Dienstag, 02.07.2019, in Bonndorf in der Rothausstraße im Lidl-Markt beteiligt gewesen sein. Da die Kassiererin von einem der Tatverdächtigen gewaltsam zur Seite gedrückt wurde, ermittelt die Polizei wegen räuberischem Diebstahl. Gegen 11:45 Uhr erschienen die fünf Personen im Discounter an der Kasse. Während einer der Männer und die Frau versuchten, die Kassiererin abzulenken und ihr die Sicht zu versperren, steckte ein weiterer Verdächtiger einem Komplizen Zigarettenschachteln in die Bekleidung. Dieser wurde daraufhin von der aufmerksamen Kassiererin angesprochen. Da dieser aber nicht reagierte und in Richtung Ausgang ging, folgte die Angestellte und soll daraufhin von einem weiteren Mittäter gewaltsam zur Seite gedrückt worden sein. Dies fiel einem bislang unbekannten Kunden auf, der den mutmaßlichen Zigarettendieb kurz an der Jacke festhalten konnte. Dabei verlor dieser eine große Anzahl von Zigarettenschachteln, die unter seiner Kleidung versteckt waren. Die fünf Tatbeteiligten konnten jedoch in unterschiedlichen Richtungen entkommen. Wie sich mittlerweile herausstellte, soll sich ein Teil dieser Gruppe bereits bei der Vorbereitung zu einem Diebstahl von Alkoholika im Aldi-Discounter getroffen haben. Das Alter der Verdächtigen wurde auf 25 bis Mitte 40 geschätzt. Alle waren von südländischer Erscheinung. Ein Mann hatte einen graumelierten Bart, ein anderer trug eine Brille. Die Frau hatte langes dunkles gebleichtes Haar. Diejenigen der Verdächtigen, die etwas sagten, sprachen nur gebrochenes Deutsch. Die Ermittlungsgruppe Einbruch (Kontakt 07741 8316-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Insbesondere der Mann, der einen Tatverdächtigen an der Jacke ergriff, wird gebeten, sich zu melden. Auch Beobachtungen zu verdächtigen Fahrzeugen sind hilfreich und sollten auf jeden Fall mitgeteilt werden.

