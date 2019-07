Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fahrraddiebe unterwegs

Müllheim (ots)

In den letzten Tagen ist es zu zahlreiche Diebstähle von teilweise sehr hochwertigen Fahrrädern in Müllheim gekommen. Zuletzt wurden am Stadtfest-Wochenende, 29. auf 01. Juni in der Emil-Bizer-Strasse in Müllheim bei unterschiedlichen Geschädigten insgesamt sechs Fahrräder entwendet. Die Täter scheinen sehr zielgerichtet vorzugehen. In einer Vielzahl der Fälle wurden die Fahrräder von den Grundstücken oder aus den teilweise verschlossenen Gartenhäuser und Garagen der Geschädigten entwendet. Trotz Sicherung mit hochwertigen Fahrradschlössern gelang es den Tätern diese zu überwinden und die Fahrräder zu entwenden. Zum Täterkreis ist bislang nichts bekannt. Es ist zu vermuten, dass es sich um eine Gruppe handelte.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-17880) sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen machen können. Im Weiteren wird den Fahrradbesitzern geraten Ihre Fahrräder auch auf eigenem Grundstück abzuschließen. Verdächtige Wahrnehmungen sollen bitte dem Polizeinotruf unter 110 umgehend gemeldet werden.

