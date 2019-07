Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Geparkter Pkw vermutlich beim Rasenmähen beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Vermutlich beim Rasenmähen wurde am Mittwochmorgen, 02.07.2019, ein geparkter Pkw in Lörrach beschädigt. Der Jeep, der auf dem Parkplatz beim Elisabethenkrankenhaus stand, wurde am Heck gestreift. Der Schaden am Jeep liegt bei rund 1500 Euro. Da in dieser Zeit dort Mäharbeiten durchgeführt wurden, könnte der Schaden dadurch verursacht worden sein. Wer hierzu etwas beobachtet hat, wird gebeten, dies beim Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-500, zu melden.

