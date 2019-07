Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Pick-Up brennt - Ursache noch unklar - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Bereits in der Nacht zum Sonntag, 30.06.2019, brannte ein geparkter Pick-Up in Bad Säckingen. Das Feuer wurde kurz vor 01:00 Uhr bemerkt. Am Ford Pick-Up, der im Industriegebiet Allmendgrütt abgestellt war, entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte den Brand. Da die Brandursache bislang nicht eindeutig festgestellt werden konnte, bittet die Kriminalpolizei in Waldshut-Tiengen um sachdienliche Hinweise. Wem in der betreffenden Nacht Verdächtiges aufgefallen ist oder wer sonstige Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 07741 8316-0 melden.

