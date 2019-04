POL-PDLD: (Edenkoben) Geschwindigkeitsmessung am Gymnasium, zwei Fahrzeuge mehr als doppelt so schnell wie erlaubt

Polizeidirektion Landau

Am 05.04.2019 zwischen 8:30 Uhr und 10:00 Uhr wurde am Gymnasium Edenkoben (30km/h), Weinstraße, eine Geschwindigkeitskontrolle/Laserkontrolle i.R. Maikammer durchgeführt. Insgesamt 25 Fahrer waren zu schnell unterwegs. Zwei Fahrer wurden mit mehr als 60 km/h gemessen. Der Tagesschnellste, ein BMW-Fahrer, war mit 65 Stundenkilometern unterwegs. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Zwei weitere Fahrzeugführer müssen mit jeweils 100 Euro bzw. 80 Euro Bußgeld sowie einem Punkt in Flensburg rechnen, weil sie mit 61 bzw. 55 km/h gemessen wurden.

