Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Nußdorfer Weg, 3./4.4.19 Sachbeschädigung

Landau (ots)

In der Nacht vom 3./4.4.19 beschädigte ein unbekannter Täter die Absperrschranke des Wirtschaftsweges in der Verlängerung des Nußdorfer Weges in Landau. Der unbekannte Täter machte wohl seiner Verärgerung Luft über die durch den Abriss der Brücke bedingte Umleitung zum Stadtteil Nußdorf. Er sägte die Absperrschranke aus Metall ab und legte diese an den Wegesrand. Damit konnte der Wirtschaftsweg verbotener Weise befahren werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de

