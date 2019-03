Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sinzig: Messerstecherei in Sinzig - Kripo Koblenz sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Wie bekannt kam es am Montag dem 18.02.2019 gegen 20:45 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Sinzig zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen in dessen Verlauf eine Person getötet wurde. Auf die Pressemeldungen der Staatsanwaltschaft Koblenzer wird verwiesen: https://s.rlp.de/pdRMt https://s.rlp.de/v0CrR

Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich mehrere Kunden des Rewe-Marktes auf dem Parkplatz, die möglicherweise weitergehende Angaben zum Tatgeschehen machen können und somit als Zeugen in Betracht kommen.

In diesem Zusammenhang wird eine männliche Person als Zeuge gesucht, der einen Hund an der Leine mitgeführt und einen Kleinwagen gefahren hat!

Dieser und weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Kripo Koblenz: 0261/103-2690 oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen!

