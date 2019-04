Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, 3.4.19, 13:40 Uhr Diebstahl aus Drogeriemarkt

Landau (ots)

Ein 36-jähriger, amtsbekannter Mann entwendete aus einem Drogeriemarkt in Landau am 3.4.19, gegen 13.40 Uhr aus den Auslagen Kontaktlinsen. Durch das Verkaufspersonal angesprochen, wurde er aggressiv und bedrohte diese verbal. Er flüchtete und konnte durch eine Streife in der Innenstadt angetroffen und vorübergehend in Gewahrsam genommen werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

