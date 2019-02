Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fischdiebstahl vereitelt

Northeim (ots)

Sudershausen, Fischteiche an der Bremkestraße - Sonntag, 17.02.2019, 09.25 Uhr

SUDERSHAUSEN (fal) - Am Sonntagvormittag angelten drei junge Männer unerlaubter Weise Saiblinge aus einem Fischteich an der Bremkestraße. Die Täter wurden von einem vorbeikommenden Ehepaar aus Sudershausen entdeckt und angesprochen. Die Unbekannten flüchteten daraufhin über einen Zaun und verschwanden auf einem Hang in Richtung Sudershausen.

Am Tatort ließen sie zwei Angeln, Köder und etwa 50 bereits verendete Saiblinge zurück. Auf der Flucht wurde die Umzäunung der Teichanlage beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Die Nörten-Hardenberger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am Sonntagvormittag auffällige Personen in Sudershausen oder im umgebenden Waldgebiet bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05503-1004 mit der Nörten-Hardenberger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

