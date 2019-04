Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: (Edenkoben) Parkrempler auf Lidl-Parkplatz, Unfallgegner gesucht

Edenkoben (ots)

Am 05.04.2019 gegen 11:00 Uhr beschädigte der Unfallverursacher bei einem Einparkvorgang auf dem Lidl-Parkplatz in Edenkoben einen geparkten PKW. Bei dem Zusammenstoß entstand nach Angaben des Verursachers ein Schaden am Heck (Fahrerseite). Nach einer halben Stunde Wartezeit auf den Besitzer des Fahrzeugs, entschloss sich der Mann den Unfall bei der nur wenige Meter entfernten Polizeiinspektion Edenkoben zu melden. Nach der Unfallaufnahme war der Unfallgegner nicht mehr auf dem Parkplatz festzustellen. Es ist davon auszugehen, dass dieser den Schaden an seinem PKW nicht bemerkt oder gesehen hatte. Da sich der Unfallverursacher kein Kennzeichen notierte, wird nach dem Geschädigten "Parker" gesucht. Laut Angaben des Verursachers soll es sich hierbei um einen älteren, blauen Ford Mondeo (Kombi) handeln.

Zeugen, die Hinweise zu dem oben genannten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

