POL-PDPS: Unfallverursacheer fährt unerkannt weiter

Pirmasens (ots) - Schaden in Höhe von ca. 4000.- Euro entstand bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum 03.05.2018 in der Richtard-Dippold-Straße. Ein bislang unbekannter Fahrer stieß zwischen 22:30 Uhr und 07:00 Uhr mit seinem Pkw gegen einen geparkten Opel Astra. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Verursacher weiter. Als der Opel-Astra Besitzer, gegen 07:00 Uhr, zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er den über die gesamte Fahrerseite verlaufenden Streifschaden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise, Tel: 06331 5200.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell