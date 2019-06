Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne- Unfallflucht auf der Lippestraße - Wohnmobil beschädigt

Werne (ots)

Am 15.06.2019 (Sa.), in der Zeit zwischen 18:25 Uhr und 19:30 Uhr, kam es in der Lippestraße in Werne zu einer Unfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte die Stoßstange eines geparkten Wohnmobils und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 400 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02303 921 3420 oder 02303 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell