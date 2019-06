Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Tageswohnungseinbruch - Schlüssel entwendet

Selm (ots)

Am 15.06.2019 (Sa.) in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 19:30 Uhr, kam es in der Straße "Zur Disselbrede" in Selm zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus. Hier wurde ein Küchenfenster aufgehebelt. Entwendet wurde augenscheinlich ein Schlüssel. Es entstand ein Sachschaden von ca. 350 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02303 921 3420 oder 02303 921 0.

