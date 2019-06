Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit verletzter Person - Unfallfahrerin war alkoholisiert

Selm (ots)

In der Nacht von Freitag (14.06.19) auf Samstag befuhr eine 27-jährige Frau aus Selm zwischen 01:30 Uhr und 03:28 Uhr die Olfener Straße in Richtung Selm. Hierbei geriet sie mit ihrem blauen Pkw VW zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken geriet das Fahrzeug in den Straßengraben und überschlug sich mehrfach bis es auf dem anliegenden Feld zum Stehen kam. Nach dem Verkehrsunfall irrte die unter Schock stehende Frau im Bereich der Unfallstelle herum. Passanten bemerkten das verunfallte Fahrzeug gegen 03:28 Uhr und informierten die Polizei. Aus diesem Grund lässt sich die genaue Unfallzeit zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau bestimmen. Die Fahrzeugführerin verletzte sich bei dem Unfall und wurde zwecks stationärer Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeugführerin stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Aus diesem Grund wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Schaden von ca. 4500 EUR.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell