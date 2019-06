Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - LKW Fahrer war durch Navi abgelenkt

Kamen (ots)

Am Donnerstag (13.06.2019) fuhr ein 33 jähriger LKW Fahrer aus Goch gegen 11.10 Uhr auf der Unnaer Straße in Richtung Unna. An der Kreuzung Kamen Karree war er nach eigenen Angaben so sehr mit seinem Navigationsgerät beschäftigt, dass er nicht auf die dortige Ampel geachtet habe. Kurz vor ihm war ein 50 jähriger Kamener vom Kamen Karree nach rechts auf die Unnaer Straße abgebogen. Auf dessen PKW fuhr der LKW nach Zeugenangaben ungebremst auf. Der Kamener wurde durch den Aufprall leicht verletzt, benötigte aber keine medizinische Versorgung an der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 9000 Euro.

