Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Unna (ots)

Am Freitag (14.06.2019), gegen 14:35 Uhr, befuhr eine männliche Person mit einem roten Mercedes die Kleistraße in südlicher Richtung. In Höhe der Straße Winkelweg bremste das Fahrzeug stark ab, da Personen den Fußgängerüberweg überqueren wollten. Aufgrund der starken Bremsung fuhr eine 24-jährige Frau aus Schwerte auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Der rote Mercedes entfernte sich von der Unfallörtlichkeit in südlicher Richtung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3220 oder 02303 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna