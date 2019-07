Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zeugen gesucht: Mehrere Autos durch Steinwürfe beschädigt

Auggen (ots)

Mehrere Fahrzeuge eines Autohändlers haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag, dem 30. Juni, in Auggen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf über 20.000 Euro. Die Täter warfen die Ziersteine des am Autohaus angrenzenden Kreisverkehrs auf die im eingezäunten Betriebsgelände befindlichen Ausstellungsfahrzeuge und beschädigten diese erheblich. Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-17880) sucht Zeugen und Autofahrer, die am Kreisverkehr der B3 in Auggen entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können.

