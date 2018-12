POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Northeim (ots) - Northeim, Untere Straße - In der Nacht zum Donnerstag, 06.12.2018

NORTHEIM (fal) - In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in der Unteren Straße nahe der Stubenstraße erheblichen Sachschaden an einem schwarzen VW Passat angerichtet. Die Karosserie wurde durch mehrere Tritte verformt und der Lack mit einem spitzen Gegenstand rund um das Fahrzeug zerkratzt. Zudem wurde weiße Lackfarbe an verschiedenen Stellen des Autos aufgesprüht. Dem 40 Jahre alten Halter des Pkw entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag in der Unteren Straße auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

