POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Mann leistet bei Personenkontrolle Widerstand

Ludwigshafen (ots) - Ein 34-jähriger Mann wurde gestern Nachmittag, 06.09.2018, 16.26 Uhr, in der Bismarckstraße von Polizisten kontrolliert. Auf die Ansprache der Polizisten reagierte der Mann unmittelbar aggressiv. Er stellte die Rechtmäßigkeit der Maßnahme in Frage, behinderte die Beamten und schlug mehrfach nach diesen. Die Polizisten konnten den Angriffen ausweichen und den 34-Jährigen fesseln. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden sie in seiner Bauchtasche ein verbotenes Einhandmesser. Gegen den 34-Jähringen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. Da er alkoholisiert war (Atemalkoholtest 0.4 Promille) wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

