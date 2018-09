POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am 06.09.2018, um 14.30 Uhr, kam es auf der Abfahrt der B37 Höhe Heinigstraße zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Eine 30-jährige Twingo-Fahrerin befuhr als erste die Abfahrt. Dabei touchierte sie den Bordstein und beschädigte einen Hinterreifen ihres Wagens, wodurch sie ihre Geschwindigkeit stark reduzierte. Der hinter der Frau fahrende 23-jährige VW-Fahrer bemerkte das Malheur zu spät und fuhr auf den Twingo auf. Dabei verletzte der sich an der rechten Hand. Das Auto der Frau war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

