POL-PPMZ: Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen - Beschädigung eines Schaufensterkastens einer Bankfiliale in Guntersblum durch das Einritzen zweier Hakenkreuze

Mainz (ots) - Unbekannter Täter beschädigt im Tatzeitraum zwischen dem 25.10.2017, 10:00 Uhr und 12.11.2017, 15:00 Uhr, die beiden Glasscheiben des Schaufensterkastens einer Bankfiliale in der Julianenstraße in Guntersblum, in dem mit einem spitzen Gegenstand zwei Hakenkreuze in das Glas eingeritzt werden. Die Schadenshöhe beträgt circa 300 Euro. Die Polizei in Oppenheim bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim, Tel. 06133-933-0 zu melden.

