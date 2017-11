POL-PPMZ: Verkehrskontrollen: Zwei Weiterfahrten unterbunden

Mainz-Mombach (ots) - .

Montag, 13.11.2017, 19:05 Uhr: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde in der Suderstraße ein 54-jähriger Autofahrer angehalten und kontrolliert. Der Mann hatte keinen Führerschein, da dieser ihm bereits Anfang des Jahres entzogen worden war. Er wurde als Beschuldigter belehrt. Auf Grund der Sprachbarriere, der 54-Jährige sprach kaum Deutsch, musste noch jemand gesucht werden, der dem Beschuldigten den Sachverhalt auf Kroatisch erklärte. Im Laufe der Kontrolle wurde zudem Alkoholgeruch festgestellt, ein freiwilliger Atemalkoholkonzentrationstest ergab 0,49 Promille. Die Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Dienstag, 14.11.2017, 01:42 Uhr: Ein 33-jähriger Golffahrer wurde in der Straße An der Krimm kontrolliert, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Beamten stellten gerötete und wässrig glänzende Bindehäute sowie lichtträge Pupillen fest. Der Fahrer verweigerte die ihm angebotenen Tests. Er setzte sich wieder in sein Fahrzeug und äußerte, dass er jetzt nach Hause fahren wolle. Außerdem zeigte er ein sehr sprunghaftes Verhalten, von ruhig bis aufgebracht. Er musste schließlich gefesselt und zur Dienststelle gebracht werden. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, das Ergebnis steht noch aus.

