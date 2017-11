POL-PPMZ: Ordner nach Sankt-Martins-Umzug angefahren

Mainz-Weisenau (ots) - Montag, 13.11.2017, 18:10 Uhr

Ein unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Lindenstraße in Richtung Im Leimen. Da dort gerade ein Sankt-Martins-Umzug stattfand, musste er anhalten und warten. Ein 33-jähriger Ordner sicherte den Zug am Ende ab. Nach Beendigung des Umzugs fuhr der Pkw-Fahrer rasant an und streifte den Ordner mit einem Außenspiegel am Arm und verletzte diesen leicht. Der Außenspiegel wurde durch den Aufprall eingeklappt. Der Pkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizei in der Altstadt: 06131 - 65 4110

