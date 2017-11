POL-PPMZ: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Mommenheim

Oppenheim (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es in der Zeit zwischen dem 10.11.2017, 11:00 Uhr und 13.11.2017, 20:50 Uhr, in der Mainzer Straße in Mommenheim. Die Terrassentür des Anwesens wurde aufgehebelt und sich hierdurch Zutritt zum Gebäudeinneren verschafft. Alle Räume wurden durchwühlt und diverse Gegenstände entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (06133-933-0) zu melden.

