POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Einbeck (ots) - Einbeck, Ochsenhofweg Einmündung Schützenstraße; 17.11.2018; 18:15 Uhr

Einbeck ( Fi ) - Die 96 jährige Fahrzeugführerin aus Einbeck befährt mit ihrem PKW die Schützenstraße in Richtung des Ochsenhofweg. Beim Abbiegevorgang gerät sie auf die Gegenfahrbahn des Ochsenhofweges und touchiert den in Richtung Schützenstraße fahrenden PKW des 58 jährigen Fahrzeugführers aus Ulm. Es wird niemand verletzt. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000EUR

