Northeim (ots) - 37181 Hardegsen, Bundesstraße 446 / Landesstraße 556, Samstag, 17.11.2018, 17:20 Uhr,

Hardegsen (gro)

Am Samstag, gegen 17:20 Uhr, befuhr eine 20-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Dassel mit ihrem Pkw VW die B 446 von Nörten-Hardenberg in Richtung Hardegsen. Sie wollte in Richtung Gladebeck abbiegen und übersah dabei eine von Hardegsen in Richtung Nörten-Hardenberg fahrende 33-jährige Hardegserin, die einen Opel fuhr. Es kam zum Zusammenstoss. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, insgesamt ca. 10.500 Euro. Die Insassen blieben unverletzt. Ein Fahrzeug musste aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden.

