POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Sachschaden/ Verursacher flüchtig

Am 20.06.2019, gegen 09:00 Uhr wurde ein BMW Kombi auf dem Parkplatz des Einkaufscenter Bungert in Wittlich abgestellt. Als der Fahrer nach ca. einer Stunde zu seinem PKW zurückkam, bemerkte er den Schaden an der Tür hinten links. Am Fahrzeug waren grüne Lackanhaftungen.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Wittlich; Tel. 06571-9260.

