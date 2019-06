Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

B421, Zilsdorf (ots)

Ein aus der Verbandsgemeinde Hillesheim stammender Verkehrsteilnehmer kam in der Nacht zum Samstag aufgrund von Alkoholeinfluss und nicht angepasster Geschwindigkeit mit dem von ihm geführten PKW in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und kam dort zum Stehen. Es entstand Sachschaden am PKW des Verursachers. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Fahrzeugführer einen Wert von 2,09 prom. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

