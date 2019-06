Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wittlich (ots)

Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am 22.06.19, gegen 05:20 Uhr, den Radweg parallel zur B 49 zwischen Wittlich und Bombogen. In einer Linkskurve verliert er die Kontrolle über das Fahrzeug und fährt durch den angrenzenden Straßengraben auf die angrenzende Alftalstraße (B 49). Hierbei wird das Fahrzeug stark beschädigt, Teile der Frontschürze bleiben im Straßengraben liegen. Der rechte Vorderreifen wurde komplett beschädigt. Trotzdem fuhr er weiter bis in den Ort Dorf, wo er schließlich aufgrund der Schäden, stehen blieb und einen Bekannten anrief. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Wittlich ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand.

