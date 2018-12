POL-NE: Mehrere Schaufenster eingeschlagen - Zeuge beschreibt tatverdächtiges Duo

Neuss (ots) - Mehrere beschädigte Scheiben im Bereich der Innenstadt hinterließen Unbekannte am späten Sonntagabend (9.12.). An der Krefelder- sowie der Niederstraße schlugen sie offenbar mit einem Gegenstand mindestens drei Scheiben ein.

Ein Zeuge konnte gegenüber der Polizei Angaben zu zwei Männern machen, die, gegen 23:19 Uhr, von der Niederstraße kommend in Richtung Krefelder Straße / Gielenstraße gingen und mit einem "Hammer" auf Schaufensterscheiben einschlugen. Am Ende der Krefelder Straße bogen sie nach links ab, wo der Zeuge sie aus den Augen verlor. Bei den Verdächtigen soll es sich um zwei junge Männer im Alter zwischen 14 und 17 Jahren gehandelt haben. Eine Person trug eine Kapuzenjacke mit einer grauen Regenjacke darüber, die zweite Person hatte eine kurze Jacke an.

Eine sofortige Fahndung der Polizei im Bereich der Innenstadt verlief negativ.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche weitere Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den beschriebenen Personen machen können, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

