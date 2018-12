POL-NE: Fußgänger durch Straßenbahn verletzt

Neuss (ots) - Am frühen Samstagmorgen, 8.12.2018, gegen 05:00 Uhr kam es auf der Düsseldorfer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Fußgänger, der im Bereich der S-Bahnhaltestelle "Am Kaiser" zu nah an eine anfahrende Straßenbahn herantrat, wurde durch diese erfasst und mehrere Meter mitgeschliffen. Der 24-jährige Viersener musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Er wurde schwer verletzt einem Kranken zugeführt. Die Begleiter des Verletzten, so wie der Fahrer der Straßenbahn erlitten einen Schock und wurden durch den Rettungsdienst betreut.(SI)

