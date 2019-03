Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrt ohne Führerschein

Neuwied (ots)

Ohne eine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen führte ein junger Mann am 09.03.2019, gegen 09.10 Uhr, einen PKW auf der Augustastraße in Neuwied. Einer entgegenkommenden Polizeistreife fiel der unfallbeschädigte PKW auf und sie unterzogen diesen und den Fahrer einer Verkehrskontrolle. Es wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen den Fahrer und den Fahrzeughalter gefertigt. Weiterhin ergeht eine Mitteilung an die Führerscheinstelle.

