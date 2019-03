Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrt unter Drogeneinfluss

Neuwied (ots)

Am Freitag, 08.03.2019, gegen 18.26 Uhr, wurde der Fahrer eines PKW durch Beamte der Polizei Neuwied in Neuwied angehalten und kontrolliert. Hierbei konnten die Beamten feststellen, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Den Mann erwarten die Entsprechenden Anzeige und eine Mitteilung an die Führerscheinstelle, die darüber zu befinden haben wird, ob er seine Fahrerlaubnis verliert.

