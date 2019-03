Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Handtasche aus Einkaufswagen gestohlen

Neuwied (ots)

Einer älteren Dame wurde am 08.03.2019, gegen 15.00 Uhr, ihre Handtasche in einem Supermarkt aus dem Einkaufswagen gestohlen. Die Dame hatte den Wagen beim Einkaufen kurze Zeit unbeaufsichtigt gelassen. Als sie sich wieder zum Einkaufswagen umdrehte war die Tasche verschwunden. In der Tasche befanden sich unter anderem auch Schlüssel für die Haustür und das Auto der Dame. Die Tat und ihre Umstände sind kein Einzelfall, weswegen die Polizei immer wieder davor warnt Handtaschen im Einkaufswagen liegen zu lassen, auch wenn man sich nicht vom Wagen entfernt. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit genügt den Tätern oftmals.

