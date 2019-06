Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Pkw

Am Freitag, 21. Juni 2019 wurde zwischen 05:55 Uhr und 14:15 Uhr ein schwarzer PKW (VW Golf) auf dem Parkplatz des REAL-Marktes in Wittlich, von bislang unbekannten Tätern, beschädigt. Es wird davon ausgegangen, dass der/die unbekannten Täter einen Reifen mittels Messer zerstochen haben. Wer kann Angaben zu dem o.g. Sachverhalt bzw. dem/den unbekannten Täter/n machen? Hinweise zu den beiden Vorfällen bitte an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571/926-0 oder piwittlich@polizei.rlp.de

