Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Büdesheim - Diebstahl von Batterien

Prüm (ots)

Am Sonntagmorgen, dem 16.06.2019 wurden gegen 06:30 Uhr von bislang unbekannten Tätern insgesamt vier 48-Volt Blockbatterien aus einem Elektroraum des Vodafone Mobilfunkmastes entwendet. Der Mobilfunkmast ist über einen Feldweg erreichbar, der Ortsausgang Büdesheim, an der Kreisstraße 172 in Richtung Birresborn liegt. Die Gesamtschadenshöhe dürfte bei etwa 700 Euro liegen.

Zeugen, die zu der genannten Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 zu melden.tagmorgen dem 16.06.2019

