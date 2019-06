Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht auf Dorfplatz

Irrhausen (ots)

Am Freitag, den 14.06.2019 kam es im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 22:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Dorfplatz in Irrhausen. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher beschädigte beim Ein- bzw. Aussteigen aus seinem Fahrzeug den auf dem Dorfplatz abgestellten PKW. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen dieses Vorgangs werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm, Tel.: 06551-9420, oder per Mail pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

