Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti an Schutzhütte in Dahnen

Prüm (ots)

Eine Schutzhütte wurde in der Zeit vom 11.06.2019 bis 13.06.2019, 18.00 Uhr von bislang unbekannten Personen mit hellem Sprühlack erheblich verunstaltet. Die Schutzhütte liegt zwischen den Ortschaften Dasburg und Dahnen auf einer Anhöhe. Die Graffitis wurden am 13. Juni festgestellt. Wann sie dort aufgetragen wurden ist nicht bekannt. Teilweise wurde hierbei eine Schablone benutzt. Sachdienliche Hinweise zu den Verursachern bitte an die Polizeiinspektion Prüm, Telefon 06551-94 20.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

PHK Erwin Schwarz



Telefon: 06551-9420

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell