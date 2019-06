Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand der Häselhütte

Eckfeld

Am Dienstag, den 18.06.2019 stellten Wanderer aus den Niederlanden gegen 11.30 Uhr einen Brand an der Häselhütte im Wald bei Eckfeld fest. Der aus Eichenhirnholz bestehende Boden war zu diesem Zeitpunkt bereits in Teilen in Brand geraten. Der Brand konnte durch die Feuerwehren Eckfeld, Laufeld und Wallscheid abgelöscht werden, so dass eine Ausbreitung des Brandes auf die gesamte Wanderhütte und den angrenzenden Wald verhindert werden konnte. Die genaue Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Der Brand könnte möglicherweise durch eine achtlos weggeworfene Zigarette verursacht worden sein.

Die Polizei Wittlich möchte dies zum Anlass nehmen, auf die möglichen Gefahren durch das Rauchen im Wald aufmerksam zu machen. Darüber hinaus wird auf die Bestimmungen des Landeswaldgesetzes hingewiesen (§ 24 Absatz 4 Landeswaldgesetz: Im Wald darf nicht geraucht werden. Brennende oder glimmende Gegenstände dürfen im Wald und in einem Abstand von weniger als 100 Metern vom Wald nicht weggeworfen oder sonst unvorsichtig gehandhabt werden.)

Wegen des Brandes der Häselhütte wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Herbeiführung einer Brandgefahr eingeleitet.

Hinweise zum Brand der Häselhütte in Eckfeld werden erbeten an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571/9260.

