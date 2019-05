Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (307/2019) B 27 in Richtung A 7 bei Göttingen: Unbekannter "Geisterfahrer" gefährdet Verkehr, Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Göttingen, Bundesstraße 27 (neu), Hannoversche Straße in Fahrtrichtung Autobahnauffahrt Göttingen-Nord Freitag, 10. Mai 2019, gegen 10.50 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Ein auf der B 27 (neu) in Richtung Anschlussstelle Göttingen-Nord fahrender, unbekannter Autofahrer hat am Freitagvormittag (10.05.19) gegen 10.50 Uhr nach bislang vorliegenden Informationen unvermittelt gewendet und ist anschließend entgegen der Fahrtrichtung zurück in Richtung Hannoversche Straße (Stadt) gefahren.

Infolge des leichtsinnigen Manövers kam zu mehreren gefährlichen Situationen. Ein Porschefahrer, der auf dem linken Fahrstreifen in Richtung A 7 fuhr und in Höhe des Klärwerkes gerade zwei Fahrzeuge überholte, musste eigenen Angaben zufolge stark beschleunigen und auf den rechten Fahrstreifen wechseln, um gerade noch einen Frontalzusammenstoß mit dem "Geisterfahrer" zu verhindern.

Bei dem unbekannten Wagen soll es sich aufgrund von bisher bei der Polizei eingegangenen, übereinstimmenden Angaben von Zeugen, um einen hellen Kleinwagen, möglicherweise vom Typ Ford Ka, gehandelt haben. Weiteres ist zurzeit nicht bekannt. Das Fahrzeug konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung weder auf der B 27 noch im angrenzenden Stadtbereich angetroffen werden.

Hinweise werden unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

