POL-GÖ: (304/2019) VW T 4-Wohnmobil auf KFZ-Gelände in Hattorf aufgebrochen - Schweinwerfer, Kühlergrill und Außenspiegel abmontiert und gestohlen

Göttingen (ots)

Hattorf, Mitteldorfstraße Sonntag, 5. Mai 2019, zwischen 21.30 und 22.00 Uhr

HATTORF (jk) - Auf dem Ausstellungsgelände eines KFZ-Meisterbetriebs in der Mitteldorfstraße in Hattorf (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte am Sonntagabend (05.05.19) in der Zeit zwischen 21.30 und 22.00 Uhr die Außenspiegel, Scheinwerfer und den Kühlergrill von einem VW T 4 abmontiert und gestohlen.

Das als Wohnmobil genutzte Fahrzeug war im vorderen rechten Teil des Parkplatzes und somit direkt an der Durchfahrtstraße abgestellt.

Nach polizeilichen Ermittlungen hebelten die Täter vermutlich zunächst die Seitenscheibe des Fahrzeuges auf, entriegelten anschließend die Motorhaube und demontierten dann die genannten Fahrzeugteile.

Der entstandene Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich zur fraglichen Zeit auf oder in unmittelbarer Nähe des Geländes aufgehalten haben, nimmt die Polizei Hattorf unter Telefon 05584/364 entgegen.

