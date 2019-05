Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (303/2019) In der Stresemannstraße geparkter Audi Q 5 bei Unfallflucht erheblich beschädigt - Verursacher flüchtig, vermutlich rund 5.000 Euro Schaden

Göttingen (ots)

Göttingen, Stresemannstraße Dienstag, 7. Mai, 23.45 Uhr, bis Mittwoch, 8. Mai 2019, 03.20 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In der Göttinger Stresemannstraße auf Höhe eines Blumengeschäftes ist in der Nacht zu Mittwoch (08.05.19) ein am Fahrbahnrand geparkter Audi Q 5 von einem unbekannten Fahrzeug vermutlich im Vorbeifahren touchiert und dabei erheblich beschädigt worden.

Erste Schätzungen gehen von einem Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro aus. Der Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen 23.45 und 03.20 Uhr. Der Besitzer des Wagens besuchte nach eigenen Angaben in dieser Zeit einen in der Nähe wohnenden Bekannten.

Als der Göttinger zum Abstellort zurückkehrte, stellte er die frischen Unfallschäden an der Fahrerseite fest und alarmierte die Polizei. Die Kollision muss mit einer erheblichen Erschütterung und auch Lärm einhergegangen sein. Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher gibt es bislang nicht. Sachdienliche Informationen nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

