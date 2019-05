Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (300/2019) Einbruch in Lebensmittelmarkt an der Großen Breite - Zwei Geldautomaten geknackt

Göttingen (ots)

Göttingen, Große Breite Donnerstag, 2. Mai 2019, zwischen 00.00 und 07.30 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Über das Flachdach sind Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Donnerstag (02.05.19) gewaltsam in einen Lebensmittelmarkt an der Großen Breite in Göttingen-Weende eingestiegen und haben im weiteren Verlauf in einem gesonderten Raum zwei Geldautomatenraum aufgebrochen und das vorgehaltene Geld gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist unbekannt.

Nach ersten Ermittlungen schlugen die Täter vermutlich in der Zeit zwischen Mitternacht und 07.30 Uhr am Morgen zu. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

