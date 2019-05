Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (298/2019) Unbekannte fällen junge Kastanie in Bad Sachsa - Polizei ermittelt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Hindenburgstraße Vermutlich Nacht zu Sonntag, 5. Mai 2019

BAD SACHSA (jk) - Vermutlich in der Nacht zum letzten Sonntag (05.05.19) haben Unbekannte auf einem Grundstück an der Hindenburgstraße (angrenzend zum Philosophenweg) in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) einen jungen Kastanienbaum mutwillig beschädigt. Anwohner wollen nach ersten Informationen gegen Mitternacht Geschrei und Axtschläge vernommen haben.

Der reine Materialwert des Baumes beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf rund 1.000 Euro. Der verursachte Gesamtschaden dürfte entsprechend höher liegen.

Die Stadt Bad Sachsa erstattete Anzeige bei der Polizei wegen Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise zu dem Fall werden von der Polizei Bad Sachsa unter Telefon 05523/481 entgegengenommen.

