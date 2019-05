Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (295/2019) "Fit on Tour" ist Thema beim Mai-Truckerstammtisch der Autobahnpolizei Göttingen

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Der Beruf des LKW-Fahrers ist ein harter Job. Lange Fahrtstrecken, wenig Bewegung, dafür umso mehr Zeit- und Termindruck und womöglich wenig oder gar keine ruhige Minute für eine entspannte, gesunde Mahlzeit.

Wie sich Brummi-Fahrer dennoch fit halten können, darum geht es beim Truckerstammtisch der Autobahnpolizei Göttingen am morgigen Mittwoch (08.05.19). Unter dem Motto "Fit on Tour" berät Expertin Christine Kroß, Clustermanagerin der GWG, unter anderem über die Bereiche "Fit im Truck", "Wach am Steuer" und "Ernährung unterwegs".

Die Veranstaltung für Brummifahrer, Unternehmer und andere Interessierte findet wie gewohnt um 18.00 Uhr in der Raststätte Göttingen-West (Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel) statt.

Medien sind selbstverständlich wieder ganz herzlich eingeladen!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell