Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (292/2019) Hann. Münden: Toyota in der Lohstraße erheblich beschädigt - Rund 5.000 Euro Schaden, Unfallverursacher unbekannt

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Lohstraße, Einmündungsbereich zur Wanfrieder Schlagd Samstag, 4. Mai 2019, zwischen 11.00 und 14.30 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - An einem in der Lohstraße unweit der Einmündung zur Wanfrieder Schlagd abgestellten Toyota RAV 4 ist am Samstag (04.05.19) bei einer Unfallflucht ein Gesamtschaden in Höhe von vermutlich rund 5.000 Euro entstanden. Das Auto wurde von einem unbekannten Fahrzeug erheblich am Heck beschädigt.

Der Vorfall ereignete sich nach derzeitigem Stand in der Zeit zwischen 11.00 und 14.30 Uhr. Von dem Verursacher fehlt bislang jede Spur. An dem beschädigten Wagen stellten Ermittler des Polizeikommissariats Hann. Münden orangefarbene Lackspuren sicher. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell